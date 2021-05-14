Уфа, , 11:46 — REGNUM Розничную продажу алкогольной продукции запретили в день «Последнего звонка» в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что в 2021 году последний звонок в образовательных учреждениях региона планируют провести 22 мая.

«В соответствии со статьей 6.2 закона Башкирии от 1 марта 2007 года № 414-з запрет коснется продажи алкогольной продукции в магазинах. На предприятия общественного питания ограничение не распространяется», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за нарушение данного запрета предусмотрено административное наказание в виде штрафа (должностным лицам грозит штраф от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, для юр. лиц штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии также установлен запрет на продажу алкоголя в День молодежи, День знаний, в дни проведения сабантуев, в определенные дни новогодних праздников.