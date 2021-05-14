Пермь, , 11:41 — REGNUM Администрация Перми объявила аукцион по размещению в городе фудтраков. На конкурс выставлено 11 мест, площадь каждого составляет 18 квадратных метров, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стартовая цена лотов варьируется от 22 до 48 тыс. рублей за размещение объекта на один год. Торги состоятся 16 июня.

Планируется, что фургоны по продаже быстрого питания появятся в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском, Кировском и Индустриальном районах.

Стоит отметить, в конце 2020 года издание business-class.su сообщало о том, что муниципальные чиновники планируют внести коррективы в схему размещения нестационарных торговых объектов, добавив 23 места под фудтраки.