Сеул, , 11:42 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали падение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 11 по 13 мая среди 1000 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента составил 32%, а уровень неодобрения — 61%.

Известно, что в первую неделю марта уровень поддержки политики Мун Чжэ Ина составил 40%, во вторую неделю марта — 38%, в третью неделю марта — 37%, в четвёртую неделю марта — 34%, в первую неделю апреля — 32%, во третью неделю апреля — 30%, в четвёртую неделю апреля — 31%, в пятую неделю апреля — 29%, в первую неделю мая — 34%.

Среди причин отрицательной оценки респонденты отметили: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия для борьбы с пандемией коронавируса, ситуацию на рынке труда.

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 28%, оппозиционной партии «Сила народа» — 27%, партии Справедливости — 6%, Народной партии — 5%, Открытой демократической партии — 3%.