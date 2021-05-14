Магадан, , 11:46 — REGNUM Министерство образования Магаданской области разработало рекомендации с учетом дополнительных мер безопасности, которые позволят родителям дошкольников и старшеклассников посетить выпускные утренники, вечера и последние звонки.

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При этом решение о допуске на выпускной в детском саду и последний звонок в школе должны принимать руководители этих учреждений.

Все мероприятия будут проводится со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в числе которых — измерение температуры тела при входе; обработка рук антисептиком; использование средств индивидуальной защиты; соблюдение социальной дистанции.

Рекомендовано на праздник пускать лишь одного родителя.

Тем, кто будет из родственников на празднике, необходимо предъявить справку о вакцинации от коронавируса (первым или двумя компонентами вакцины), либо отрицательные результаты теста ПЦР на COVID-19, сделанного не менее чем за 72 часа до мероприятия, написал телеграм-канал ПУЛ №49.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске не будут проводить в привычном формате последние звонки и выпускные вечера в школах.