Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM В Арбитражный суд Свердловской области поступило новое исковое заявление с требованием признать «Центр международной торговли Екатеринбург» банкротом. Информация размещена в картотеке суда.

Истцом является ООО «Инстройснаб». Сумма требований и другие подробности иска пока не ясны, заявление ещё не приняли к производству.

Это уже второй иск о банкротстве организации. Первое заявление подала Федеральная налоговая служба.

Как сообщало ИА REGNUM, по первому иску суд отказался признавать центр банкротом. Объективных признаков банкротства выявлено не было.

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