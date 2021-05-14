Москва, , 11:40 — REGNUM Задача гражданина вакцинироваться, не выбирая конкретного препарата. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий отметил, что гражданам не стоит выбирать среди имеющихся вакцин какую-то конкретную.

«Это не ваше дело. Это дело врача. Ваше дело — пойти и привиться. Выбирать вакцину не надо за вас это сделает врач», — сказал Онищенко.

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