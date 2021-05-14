Москва, , 11:40 — REGNUM В первом квартале 2021 года импорт российского мороженного на Украину вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в отчёте Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

"В топ-5 импортёров входят Монголия и Украина — традиционные покупатели российского мороженого в последние годы. Отгрузки в Монголию составили 559 тонн (+54%) на сумму $1,4 млн (+74%), на Украину — 260 тонн (+24%) стоимостью $692 тыс. (+31%)», — сказано в сообщении.

Отметим, согласно данному отчёту, основным покупателем российского мороженого стали США, купив в первом квартале 2021 года 1,9 тыс. тонн продукта.

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