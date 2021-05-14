Москва, 14 мая 2021, 11:40 — REGNUM В первом квартале 2021 года импорт российского мороженного на Украину вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в отчёте Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».
Отметим, согласно данному отчёту, основным покупателем российского мороженого стали США, купив в первом квартале 2021 года 1,9 тыс. тонн продукта.
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