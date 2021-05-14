Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3374 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в области выявили 126 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 714 случаев.