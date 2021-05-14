Будапешт, , 11:35 — REGNUM Студенты и граждане Индонезии в Венгрии отпраздновали Идул Фитри в разгар пандемии COVID-19, сообщает Antara.

«Даже несмотря на то, что мы находимся далеко от дома, мы все равно чувствуем атмосферу праздника и чувство родства», — рассказали несколько индонезийских граждан, получивших подарки на праздник Идул Фитри от посольства Индонезии в Будапеште.

Посольство Индонезии в Будапеште отправило пакеты с печеньем студентам и гражданам Индонезии в различных городах и регионах Венгрии.

В течение месяца Рамадан посольство Индонезии в Будапеште активно проводило различные религиозные мероприятия.