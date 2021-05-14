Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM На кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге две ночи подряд полностью будет перекрыто движение автотранспорта между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе. Об этом 14 мая сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перекрытие запланировано с 18 на 19 мая и с 19 на 20 мая на период 00:00 — 00:20 мск на участке между развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и развязкой на пересечении с Колтушским шоссе. Перекрытие понадобилось в связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, на которой разместят знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд. В первую ночь внутреннее кольцо КАД, а во вторую внешнее. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», — пояснил Илья Пузыревский.

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