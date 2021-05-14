Ханты-Мансийск, 14 мая 2021, 11:35 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 14 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 44 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 14 мая в Югре зарегистрировано 56 682 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 418 человек, 794 пациента с COVID-19 скончались.