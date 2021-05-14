Ереван, , 11:45 — REGNUM Азербайджанские военные остаются на территории Сюникской области Армении в ожидании распоряжений. Об этом сообщили 14 мая в министерстве обороны Армении.

В ведомстве подчеркнули, что 13 мая во время переговоров Армения жестко потребовала от Азербаджана вывести свои войска. Ереван не намерен уступать ни метра своей территории.

«ВС противника пока находятся на данном участке в Сюнике, по нашим сведениям, ждут указов руководства», — сообщили в армянском минобороны ТАСС.

Как сообщало ИА, ранее власти Армении сообщили о попытке азербайджанских вооруженных сил провести «определенные работы» в Сюникской области в целях «корректировки границы». После перехода к Азербайджану семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов армяно-азербайджанская граница приблизилась к этой области.

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