Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чувашии наступило метеорологическое лето, которое обычно приходит в конце мая. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Последние дни температура в республике держится на уровне +25…+28 градусов тепла, хотя утром и вечером из-за низкой влажности сравнительно холодно.

Предстоящие выходные, 15 — 16 мая, ожидается до +30 градусов жары, а по ночам температура будет опускаться до +15 градусов. Ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков, хотя местами не исключаются кратковременные грозы.

По предварительным данным синоптика-любителя, жара достигнет пика 18 — 19 мая: в эти дни ожидается до +33 градусов. К 22 — 23 мая температура вернётся к +20…+25 градусам тепла. По мере того, как будет спадать жара, могут пройти сильные дожди.