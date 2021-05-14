Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошло пять летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 14 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 995 человек.

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За минувший день жертвами нового заболевания стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 69 до 88 лет.

Число активных больных снизилось на 95 пациентов и на сегодняшний день составляет 3941 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 14 мая выявлено 60 749 случаев заражения. Выздоровели за сутки 208 пациентов, за все время — 55 813 человек.

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