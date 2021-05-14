Борисоглебский, Ярославская область, 14 мая, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области суд закрыл уголовное дело о халатности при строительстве дома для детей-сирот в поселке Борисоглебский. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Пол в доме для сирот в посёлке Борисоглебский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некачественный дом для детей-сирот построили за 16 миллионов рублей из областного бюджета. Стены в доме были сделаны из гипсокартона, проверка нашла множество нарушений технологии. Вскоре после заселения сирот дом был признан непригодным для проживания. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, в 2019 году по этому факту было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявлено начальнику начальника отдела строительства и имущественных отношений администрации Борисоглебского района, который подписал разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию. Как следует из судебного решения, чиновник подписал документ без осмотра дома.

«Действуя по неосторожности в форме легкомыслия, при наличии реальной возможности для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, желая приукрасить действительное положение дел, сформировать мнимую видимость выполнения, установленных законом обязанностей по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не исполнил обязанности, не произвел осмотр объекта капитального строительства — двухэтажного двенадцати-квартирного жилого дома, в ходе которого должен был проверить соответствие такого объекта, в том числе, требованиям проектной документации, и подписал разрешение на его (объекта) ввод в эксплуатацию», — говорится в судебном решении.

На основании этого документа подрядчику были выплачены деньги из областного бюджета. После того, как скандал с непригодным жильём стал достоянием СМИ, сиротам дали новые квартиры.

Однако суд принял решение закрыть уголовное дело. Корыстного умысла в действиях чиновника следствие не установило, а халатность относится к преступлениям небольшой тяжести. Акт о приёмке дома был подписан в 2015 году, и срок давности по делам такой категории истёк.