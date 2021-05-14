Луганск, 14 мая 2021, 11:30 — REGNUM Украиснкие силовики установили более ста противотанковых мин в районе населённого пункта Луганское. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Народной милиции отметили, что внимательно наблюдают за действиями противника, соблюдая перемирие.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР и пять раз — территорию ЛНР.
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