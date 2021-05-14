Луганск, 14 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Украиснкие силовики установили более ста противотанковых мин в районе населённого пункта Луганское. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Dnmchs.ru Подрыв мины. ДНР

«Боевики 59-й бригады на сельскохозяйственных полях вблизи населённого пункта Луганское установили 104 противотанковые мины ТМ-62», — сообщили в пресс-службе.

В Народной милиции отметили, что внимательно наблюдают за действиями противника, соблюдая перемирие.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР и пять раз — территорию ЛНР.