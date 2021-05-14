Брянск, , 11:31 — REGNUM В Брянской области 14 мая выявлено 60 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 79 человек, скончались от осложнений два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 39 097 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 278 человек. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 313 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 1632 теста, всего выполнено 549 216 исследований на коронавирус.