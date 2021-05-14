Москва, , 11:28 — REGNUM Сегодня, 14 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XV Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова, который открывается в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Чеховский фестиваль служит неустанному поиску новых идей, укреплению и гуманитарного сотрудничества между странами.

«Убеждён, что юбилейный фестиваль пройдёт с успехом, надолго запомнится участникам и гостям», — отметил Путин и пожелал удачи и вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова состоялся в 1992 году. В 2021 году он пройдет в Москве с 14 мая по 17 июля.

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