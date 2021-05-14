Москва, , 11:31 — REGNUM Ситуация с мутациями коронавируса SARS-CoV-2 в Индии имеет опасную особенность. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентарий отметил, что в Индии на данный момент распространение и мутации коронавируса носят не контролируемый характер.

«Там вирус свободно борется с человеческой популяцией без достижений цивилизации. В этом его опасность состоит», — сказал депутат Госдумы.

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