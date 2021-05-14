Прага, , 11:29 — REGNUM Бывший президент Чехии Вацлав Клаус получил от гигиенической станции Праги штраф в размере 10 тыс. крон (около $470) за то, что в январе текущего года он нарушил связанные с коронавирусом противоэпидемические меры — вначале посетил ресторан, которые с осени 2020 года закрыты в стране из-за пандемии, а затем появился на улице без защитной маски. Об этом 14 мая сообщает издание Blesk.

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При этом ранее экс-президент страны уже был подвергнут штрафу мэрией Праги в размере три тыс. крон (около $140) за то, что он принимал участие в общественном мероприятии без защитной маски.

«Первый штраф экс-президент уже заплатил, с нынешним он не согласен», — говорится в материале издания.

«Частично этот штраф я считаю преследованием меня лично, а частично — логическим следствием моей популярности, в результате чего некоторым людям приносит радость сообщать о моих действиях», — заявил по этому поводу Клаус.

Отметим, в январе в чешских СМИ появилась информация о том, что Вацлав Клаус без защитной маски вошел в помещение ресторана в Праге и находился там больше часа.