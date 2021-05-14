Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 мая, за минувшие сутки было выявлено 74 случая новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 68 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 63 и 77 лет и женщины в возрасте 65 и 66 лет. Всего в регионе умерли 1809 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 48 человек, на ИВЛ — пять пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 42 107 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2590 детей; 38 296 пациентов выздоровели (+73 за сутки).