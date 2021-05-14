Рамалла , , 11:26 — REGNUM Движение ХАМАС объявило о нанесении удара по химическому заводу в Израиле, сообщает телеканал Al Jazeera.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Отмечается, что атакованный объект находится в поселении Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продлится до тех пор, пока мир и безопасность не будут восстановлены.

Читайте также: Боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по городам Ашкелон и Ашдод в Израиле