Симферополь, , 11:26 — REGNUM В Республике Крым подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 13 мая, сообщалось о 99 новых носителях.

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За последние сутки признаны выздоровевшими после коронавируса 135 человек. Также пять новых летальных исходов внесены в статистику смертности.

Всего в Крыму на 14 мая выявлено 41 879 случаев заражения коронавирусом, выздоровевших — 38 701 человек, скончались за весь период 1 279 человек с COVID-19. В ковид-госпиталях на лечении остаются 1553 человека, 492 лечатся дома.