Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии всего по состоянию на 14 мая подтверждено 20 944 случая инфицирования коронавирусом. За сутки зарегистрировали еще 33 носителя инфекции. Днем ранее заболели 35 человек.

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Как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, выздоровели с начала наблюдения 17 923 пациента, за сутки выписались 55 человек. Скончались за все время 478 носителей вируса. Среди пациентов с COVID-19 за сутки произошли три новых летальных исхода.

ИА REGNUM ранее сообщало, в индийском городе Хайдарабад 14 мая начали использовать для вакцинации от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Дальнейшие поставки российского препарата ожидаются в течение ближайших месяцев, а затем вакцина «Спутник V» будет поставляться от индийских партнеров-производителей.

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