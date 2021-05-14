Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявили 85 новых носителей коронавируса, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом 14 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 13 мая было обнаружено в городах: Мурино (десять), Гатчина (семь), Выборг (четыре), Кингисепп, Сланцы, Тихвин и Лодейное Поле (по три), Волосово, Кудрово, Янино-2, Новая Ладога, Кировск, а также в поселках Бугры, Глебычево, Первомайское, Любань и в деревнях Курковицы, Большие Колпаны (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 43 726 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 40 984 человека, в том числе 81 — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1284 человека, в том числе девять смертельных исходов зафиксированы в прошедшие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 14 мая в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободно 219 коек (27,79%), в том числе в палатах реанимации — 92 койки.

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