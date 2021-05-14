Подгорица, 14 мая 2021, 11:24 — REGNUM Вторая партия из 24 000 доз вакцины AstraZeneca прибудет 14 мая вечером в аэропорт Подгорицы, сообщило министерство здравоохранения Черногории.
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Вакцины Astra Zeneka были заказаны министерством здравоохранения Черногории в рамках механизма COVAX.
Все вакцины, закупаемые в рамках механизма COVAX, были одобрены ВОЗ.
В аэропорту Подгорицы партию вакцин получат министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович, глава офиса ВОЗ в Черногории д-р Мина Брайович, глава представительства ЮНИСЕФ Хуан Сантандер, посол США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке и посол Великобритании Карен Мэддокс.