Москва, , 11:24 — REGNUM Правительство РФ реагирует на рост цен постфактум, вместо того чтобы создавать благоприятные условия для конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ пока не намерены продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

«В очередной раз мы убедились в бессмысленности административных мер регулирования цен на отдельные продукты в России, в частности цен на сахар и подсолнечное масло, — сказал Ордов. — Причина очень проста — правительство реагирует постфактум, то есть когда цены уже выросли. Более того, предприниматели испытывают соблазн шантажа регуляторов дальнейшим повышением цен, навязывая необходимость их прямой финансовой поддержки, то есть столь популярный сейчас механизм демпфера, в обмен на сохранение цен на новом уровне. Данный эксперимент показал, что «пасту» в виде цен невозможно затолкать обратно в тюбик ценовой стабильности, особенно в условиях рыночной экономики. Поиск ритейловских «ведьм» требует наличия инквизиции и процедуры публичного сожжения, но в современной экономической системе это контрпродуктивно, а российские фискалы и регуляторы станут похожи на денисовского человека (вымерший подвид людей — прим. ИА REGNUM), но с цифровой платформой».

Как подчеркнул Ордов, дело правительства — создавать благоприятные условия для развития бизнеса и конкуренции, а также вместе с ЦБ РФ обеспечивать финансовую стабильность.

«Цены на сахар и подсолнечное масло уже выросли. Когда подтянутся цены на остальные товары — вопрос времени», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве обсудили положение с продовольственными товарами в России.

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