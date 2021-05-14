Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM

В Нижегородской области по состоянию на 14 мая выявили 126 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 714 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 110 человек, всего выздоровели с начала пандемии 111 069 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3374 человек. Накануне сообщалось также о 15 летальных случаях.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Отметим, по состоянию на 14 мая в регионе проведено 2 612 834 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 5734 нижегородца. Охват населения тестированием увеличился до показателя 127,9.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также увеличился, на 14 мая остаются свободными 28% коек инфекционного профиля.