Ульяновск, , 11:24 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти количество травяных пожаров. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства на 14 мая, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения девять раз выезжали на тушение сухой травы. Из них три пожара произошло в Ульяновске.

Общая площадь возгорания за сутки составила 3,555 гектара. Крупные пожары произошли в Ульяновске и Сурском районе, где сгорело соответственно 2,35 гектаров и 1 гектар сухой травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области по 16 мая в большинстве районов среднесуточная температура ожидается на девять градусов выше климатической нормы. В 12 муниципалитетах, в том числе в трёх городах, объявлен четвёртый класс пожарной опасности.