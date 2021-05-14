Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Казахстанские спортсмены завоевали 53 лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом 14 мая заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на встрече с населением.

По её словам, лицензии завоеваны в 22 видах спорта. До 1 июня 2021 года казахстанские спортсмены примут участие в международных соревнованиях, на которых будут разыгрываться 15 лицензий.

Раимкулова добавила, что спортсмены из Казахстана завоевали девять лицензий в трех видах спорта для участия в Паралимпийских играх в Токио. Кроме того, до 20 июля спортсмены поборются еще за несколько лицензий.

Напомним, проведение Олимпийских игр в Токио запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

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