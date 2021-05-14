Москва, , 11:23 — REGNUM Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве может быть связан с майскими праздниками и общением людей между собой. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость — это пила, то больше, то меньше», — сказал Малышев.

По его словам, в ближайшие дни необходимо будет посмотреть на тенденцию развития событий.

В Москве за сутки был зафиксирован максимум числа выявленных случаев заражения коронавирусом с 17 января — 3818.