Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 мая в федеральном оперштабе. Этот показатель — на два случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Медики за работой Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время смертность от COVID-19 среди тех, кто ранее заразился коронавирусом и заболел, вновь увеличилась. За сутки подтверждено 35 летальных случаев, на четыре случая больше, чем сутками ранее.

Нарастающим итогом за время пандемии в Петербурге выявлено 425 866 случаев заражения. Из числа заболевших ковидом выздоровели 387 239 человек, в том числе 1164 пациентов выписаны за минувшие сутки. Смерть от ковида, как основной причины, зафиксирована в 13 692 летальных случаях.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30 133 человек, это существенно выше показателей тестирования в апреле и начале мая.

В городе для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5248 коек. Из них на 13 мая было свободно 818 коек.

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