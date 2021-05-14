Москва, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки в Москве результаты исследований подтвердили 3818 случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 мая оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Данный показатель является максимальным с 17 января 2021 года. Суммарное число случаев заражения в Москве достигло 1 131 235.

За сутки в столице госпитализированы 1324 ковид-пациента, 60 пациентов умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зарегистрированы за сутки 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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