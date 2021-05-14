Краснодар, , 11:19 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 мая, сообщалось о 95 новых пациентах.

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«В Краснодаре выявили 28 случаев, в Лабинском районе — девять, в Армавире — семь. По шесть заболевших в Кавказском и Тихорецком районах. По пять — в Новороссийске и Кореновском районе. По четыре положительных результата в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Три новых пациента в Туапсинском районе. По два — в Апшеронском, Новопокровском, Мостовском, Павловском и Анапе. По одному человеку выявили в Курганинском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Белоглинском районах», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 46 834 человек, выздоровели 41 530 пациентов. Скончались 2 832 пациента с подтверждённым диагнозом ковид.

На 14 мая в ковидных стационарах лечится 1083 человека, на дому — 1389. В тяжелом состоянии на ИВЛ 56 пациентов, на ЭКМО — двое.