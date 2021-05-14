Москва, , 11:18 — REGNUM Среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 с российским крылом может подняться в небо уже до конца 2021 года. О таких планах сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Читайте также: Самолёт МС-21−300 прошёл испытания по защите двигателей от попадания воды

Министр добавил, что консоль крыла МС-21, изготовленная из отечественных композиционных материалов, доставили на Иркутский авиационный завод.

«После его установки и монтажа всех систем самолёт будет готов к началу летных испытаний, — сказал Мантуров. — Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт МС-21 разрабатывается специалистами корпорации «Иркут» и ОКБ Яковлева для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Вместимость лайнера в модификации МС-21−300 будет составлять до 211 пассажиров.

В августе 2020 года на аэродроме «Ульяновск-Восточный» специалистами корпорации «Иркут» были проведены испытания системы защиты двигателей перспективного российского пассажирского самолёта. Они подтвердили возможность его эксплуатации при наличии воды на взлётно-посадочной полосе.