Москва, , 11:23 — REGNUM Исследования показали, что коронавирусы, как правило, стабильны и мутируют не слишком быстрыми темпами. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Причем речь идет не только о SARS-CoV-2, но и о других коронавирусах, которые изучались ранее.

«Мы многие годы наблюдаем за коронавирусами. Он стабилен и ожидать подвохов, которые резко поменяют ситуацию, нельзя. Нас пугали английским, бразильским, южноамериканским подтипами… но это все… Вирус достаточно стабилен, хотя и меняется», — заявил парламентарий.

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