Кострома, , 11:36 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы попросили департамент труда и социальной защиты региона вернуть в детские лагеря ставки музыкальных работников и физруков — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Занятия в детском лагере Http://socdep.adm44.ru

«Как можно проводить соревнования, мероприятия без специалистов, без музыкального сопровождения? Пока штатное расписание не утверждено, и мы предлагаем вернуть эти ставки, чтобы дети могли получить полноценный отдых», — возмутился заместитель председателя облдумы Сергей Деменков.

В Костромской области имеется 8 детских загородных лагерей. В 2020 году учреждения работали с серьёзными ограничениями. В частности, детям и работникам запретили контакты с внешним миром, из-за отменыкультурно-массовыхмероприятий департаменту соцзащиты пришлось сократить ставки музыкантов и физруков во всех лагерях. Депутаты требуют от департамента платить специалистам зарплату из расчёта полных ставок, чтобы они занимались с детьми не по «два часа в сутки», а весь день.

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