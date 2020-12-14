Калуга, 14 мая, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Около 36 тыс. граждан пожилого возраста и инвалиды в Калужской области в первом квартале 2021 года получили социальные услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому. Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты региона Татьяну Романову.

Фото министерство труда и социальной защиты Калужской области Около 36 тыс. калужан пожилого возраста в первом квартале получили социальные услуги

Предоставленные социальные услуги в первом квартале составили 9,5% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2021 году планируется, что значение данного показателя по Калужской области составит 33%, к 2024 году — 34,5%.

С 2021 года в паспорт федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», в рамках национального проекта «Демография», впервые включён показатель «Доля граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов». Этот показатель позволяет оценивать результаты реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по удовлетворению потребностей граждан в сфере социального обслуживания и предоставляемых людям старшего трудоспособного возраста и взрослым инвалидам.