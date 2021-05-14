Таллин, , 11:17 — REGNUM В районе Хааберсти появились первые в столице Эстонии контейнеры для сбора опасных вредителей — испанского и черноголового слизня. Об этом говорится в пресс-сообщении таллинской мэрии.

Контейнеры предназначены только для сбора слизня, поэтому районные власти просят не бросать туда мусор. После опорожнения контейнера управа доставит вредителей в Таллинский крематорий для небольших животных, где их кремируют.

В настоящий момент рассматривается возможность установки дополнительных контейнеров. Соответствующее предложение уже направлено в Центр Инвестиций окружающей среды Эстонии. Цель проекта — получение дополнительного финансирования для установки и опорожнения дополнительных контейнеров.

Контейнеры для сбора слизней находятся возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ на парковке со стороны Вана-Раннамыйза теэ и на газоне по адресу Сооранна теэ, 20.