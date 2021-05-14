Хайдарабад, Индия, , 11:19 — REGNUM В индийском городе Хайдарабад 14 мая начали использовать для вакцинации от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Об этом 14 мая сообщает индийская компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

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«В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины («Спутник V»), и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что дальнейшие поставки российского препарата ожидаются в течение ближайших месяцев, а затем вакцина «Спутник V» будет поставляться от индийских партнеров-производителей.

Кроме того, уточняется, что российский препарат будет стоить в Индии 948 рупий ($12,8) плюс 5%-ный налог, а после начала ее производства в Индии она станет дешевле.

«Dr. Reddy's будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе Индии, чтобы обеспечить максимально широкий охват вакциной «Спутник V» в рамках национальных усилий по вакцинации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате падения давления в системе подачи кислорода как минимум 15 пациентов с COVID-19 скончались в больнице при Государственном медицинском колледже в индийском штате Гоа (GMCH).

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