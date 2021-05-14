Уфа, , 11:18 — REGNUM Число электронных сделок с недвижимостью увеличилось на 83% в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба регионального Росреестра.

Сообщается, что по востребованности электронных сделок с недвижимостью среди регионов России Башкирия занимает восьмое место. Данный показатель был улучшен по сравнению с прошлым годом на одну позицию.

«По итогам I квартала 2021 года в Башкортостане на государственную регистрацию недвижимости в электронном виде поступило более 53,5 тыс. заявлений, что на 83% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом отмечаем положительную тенденцию, что именно граждане и предприниматели стали чаще прибегать к электронным сделкам. Если в прошлом году доля электронных обращений от граждан составляла 60%, от юридических лиц — 12%, то в текущем году — 70% и 14% соответственно», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по Башкирии Петра Клеца.