Киев, , 11:22 — REGNUM Обвинения в адрес депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука пусты, а решение суда о его круглосуточном домашнем аресте — результат беспрецедентного давления на суд. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОПЗЖ.

В заявлении сказано, что сторона обвинения не смогла привести ни одного доказательства какой-либо вины политика, поэтому суд отказал во взятии Медведчука под стражу.

«Мера пресечения в виде «домашнего ареста» является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки», — подчеркнули в ОПЗЖ.

В пресс-службе политсилы отметили, что уже первое судебное заседание показало надуманность «дела Медведчука», а «главным и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука».

В ОПЗЖ призвали власти Украины остановить политические репрессии, прекратить незаконное преследование представителей оппозиции и «оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик заявил, что таким образом власти Украины пытаются изолировать политика Медведчука перед вероятными досрочными выборами в парламент.

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