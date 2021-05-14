Лос-Анджелес, США, 14 мая 2021, 11:16 — REGNUM Саундтрек для кинокомикса «Стражи Галактики 3» уже готов. Об этом в Twitter рассказал режиссёр картины Джеймс Ганн.
https://twitter.com/JamesGunn/status/1392937389232836608
Режиссёр также напомнил, что съёмки «Стражей Галактики 3» стартуют уже в конце 2021 года. Премьера картины ожидается в 2023 году.
Напомним, сейчас Джеймс Ганн работает над кинокомиксом «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Помимо этого, он планирует снять телесериал о супергерое Миротворце.
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