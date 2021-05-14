Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензенской области зарегистрированы за сутки 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне заболели 75 человек. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 14 мая, подтверждено 46 026 случаев инфицирования.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Выздоровели после болезни 43 408 пациентов, за сутки — 77 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, всего — 715 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 1903 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России новые случая заражения за 13 мая зафиксированы в 84 регионах РФ. У 17% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 393 человека, полностью выздоровели 9756 ковид-пациентов.

Читайте также: В России за сутки выявили 9462 случая заражения коронавирусом