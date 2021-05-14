Горно-Алтайск, , 11:15 — REGNUM Цены на бензин в Республике Алтай за четыре месяца 2021 года выросли в среднем на 9,2%. В апреле топливо подорожало на 1,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Лидером по росту цен стал бензин марки АИ-92, подорожавший на 10,6% — до 45,38 рубля за литр. АИ-95 по состоянию на конец апреля стоит 47,16 рубля (+8,4% с начала года), АИ-98 — 52 рубля (+4,2%).

Вместе с тем, стоимость дизельного топлива, по данным статистиков, за январь-апрель снизилась, пусть и на малозаметные 0,1%. Литр дизеля на заправках Горного Алтая теперь стоит 48,70 рубля.