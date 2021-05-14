Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Свердловской области скончалась женщина, которую сбил грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошёл на 4 км перегона Шарташ — Аппаратная. По предварительной версии, гражданка пожилого возраста переходила железную дорогу в неположенном месте прямо перед мчащимся поездом. Машинист подал сигнал и задействовал экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Следователи начали процессуальную проверку. Уже проведён осмотр места инцидента, устанавливается личность умершей. Назначена судмедэкспертиза, проводятся другие следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области поезд сбил насмерть 32-летнего мужчину, перебегавшего железные пути.

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