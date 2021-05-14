Москва, 14 мая 2021, 11:15 — REGNUM Вопреки предположениям, сын бывшего губернатора Мордовии Алексей Меркушкин задержан не по старым материалам, а за попытку взятки сотруднику Сбербанка, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как передавало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Шереметьево» задержан сын бывшего главы Мордовии и Самарской области Алексей Меркушкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
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