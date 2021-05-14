Москва, , 11:15 — REGNUM Вопреки предположениям, сын бывшего губернатора Мордовии Алексей Меркушкин задержан не по старым материалам, а за попытку взятки сотруднику Сбербанка, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Арест U.S. Department of Defense

«Это ставит под сомнение версию о возобновлении какой-то атаки на экс-губернатора Николая Меркушкина.

А сыновьям надо помнить, что заслуги их отцов не дают им индульгенцию на совершение уголовных преступлений», — высказал своё мнение политолог.

Как передавало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Шереметьево» задержан сын бывшего главы Мордовии и Самарской области Алексей Меркушкин. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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