Москва, , 11:17 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery привёз на российский рынок как минимум два экземпляра электрического кроссовера Tiggo e. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

В РФ замечены электрокары Chery Tiggo e, кузов которых окрашен в красный и голубой цвета. Вероятно, что это спецверсия для российского рынка, которую автопроизводитель планировал привезти в Россию.

В движение автомобиль приводит 129-сильный электромотор, который питается от аккумулятора. Дальность хода модели на одном заряде равна 401 км.

Ожидается, что в будущем Chery будет подавать заявку на получение ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Ранее компания Chery на автомобильной выставке в КНР провела премьеру концепт-кара Stellar от своего суббренда Exeed. Представленная модель воплотила в себе новую философию 4 °F (Free Hand, Free Range, Free Space, Free Life). В компании подчеркнули, что созданные на основе концептуального автомобиля модели будут отличаться высокой эффективностью и маленьким расходом топлива.

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