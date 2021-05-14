Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Совместные учения военных США и Южной Корею имеют важное значение для поддержания общей готовности к обороне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на совместное заявление по итогам 19-го заседания южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD), которое проходило в Вашингтоне с 12 по 13 мая.

Напомним, что южнокорейскую сторону на данных переговорах представлял заместитель министра обороны Южной Кореи Ким Ман Ги, а американскую — помощник главы Пентагона по делам Индо-Тихоокеанского региона Дэвид Хелви.

Известно, что в повестку встречи входили вопросы, касающиеся региональной безопасности, координации политики в отношении КНДР, а также тема передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

Участники заседания подтвердили, что две страны разделяют цель полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе, добавив, что двусторонний альянс является основой мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, представители Южной Кореи и США договорились провести встречу министров обороны Южной Кореи, Японии и США. Предполагается, что данная встреча может пройти в рамках Азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла», который откроется в Сингапуре 4 июня.

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